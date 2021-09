Ascolti TV: dati Auditel di ieri, giovedì 16 settembre 2021

Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, giovedì 16 settembre 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la fiction Sorelle per sempre ha totalizzato 4763 spettatori (24.42% di share); su Canale5 il programma Star in the Star ha avuto 1947 spettatori, 11.02% di share. Il telefilm Chicago Med su Italia1 ha intrattenuto 884 spettatori (4.61%); su Rai2 il film Gli uomini d’oro ha totalizzato 630 spettatori (3.02%), mentre il film Il verdetto su Rai3 ne ha portati a casa 863 (4.03%). Su Rete4 il programma Dritto e Rovescio ha totalizzato 870 spettatori (5.51%) e su La7 il programma PiazzaPulita ne ha avuti invece 681 (4.31%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

La puntata del programma Soliti Ignoti su Rai1 ha avuto 4349 spettatori (19.28% di share), mentre su Canale5 la puntata di Paperissima Sprint ha realizzato 3149 spettatori (13.92%); su Rai3 l’episodio della soap Un Posto al Sole ha totalizzato 1492 spettatori (6.69%), mentre su La7 il programma di approfondimento In onda ne ha portati a casa 1360 (6.07%). La puntata del quiz Reazione a Catena su Rai1 ha avuto 2635 spettatori (20.99%) nella prima parte e 4153 (25.05%) nella seconda; la puntata del game show Caduta Libera ha ottenuto 1352 spettatori (11.61%) nell’anteprima e 2350 (14.90%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata del programma E’ sempre mezzogiorno ha portato a casa 1641 spettatori (15.63% di share), la puntata di Oggi è un altro giorno 1442 (12.12%), l’episodio della soap Il Paradiso delle Signore 1565 (16.33%), il contenitore La vita in diretta 1587 spettatori (16.54%); su Canale5 la soap Beautiful ha totalizzato 2457 spettatori (share 17.65%), la soap spagnola Una vita 2399 (18.71%), la puntata del programma Uomini e Donne 2528 (22.48%), la striscia del Grande Fratello VIP 1805 (18.93%), la serie Love is in the air 1469 (16.31%), la puntata di Pomeriggio Cinque 1123 spettatori (12.67%) nella prima parte e 1273 (12.81%) nella seconda.

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)