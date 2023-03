Ascolti TV: dati Auditel di ieri, giovedì 16 marzo 2023

Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, giovedì 16 marzo 2023, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Vince ancora la prima serata la fiction Che Dio ci aiuti 7 su Rai1, con una media di 4,25 milioni di spettatori, mentre la puntata del Grande Fratello VIP perde qualche spettatore rispetto alla scorsa settimana. Splendida Cornice su Rai3 rimane stabile sotto il milione di spettatori. Ottimo il pomeriggio di Canale5.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la puntata di Che Dio ci aiuti 7 ha totalizzato 4411 spettatori (21,48% di share) nel primo episodio e 4113 (23,92%) nel secondo. La puntata del reality Grande Fratello VIP su Canale5 ha conquistato in media 2472 spettatori (share 19,07%). Il film Wonder Woman su Italia1 ha realizzato 1140 spettatori (6,39%); su Rai2 il film The Gentleman ha portato a casa 557 spettatori (2,91%), mentre la puntata del programma Splendida Cornice su Rai3 ha avuto 944 spettatori (4,63%). Su Rete4 il programma di attualità Dritto e Rovescio ha totalizzato 890 spettatori (5,75%) e su La7 la puntata del programma PiazzaPulita ne ha avuti in media 789 (5,31%).

Ascolti tv Preserale

Su Rai1 la puntata del game show Soliti Ignoti – Il Ritorno ha ottenuto 4612 spettatori (21,57%), mentre su Canale5 la puntata di Striscia la notizia ne ha avuti 3836 (17,98%); su Rai3 la soap Un posto al sole ha totalizzato 1583 spettatori (7,38%), mentre su La7 la puntata del programma di approfondimento Otto e mezzo ne ha interessati 1458 (6,81%). Su Italia1 il telefilm N.C.I.S. – Unità anticrimine ha portato a casa 1347 spettatori (6,34%).

La puntata del quiz show L’Eredità su Rai1 ha portato a casa 2926 spettatori (21,33%) nella prima parte e 3985 (23,31%) nella seconda parte; la puntata del gioco Avanti un altro! su Canale5 ha ottenuto 2113 spettatori (16,49%) nella prima parte e 3220 (19,63%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata del programma È sempre mezzogiorno ha totalizzato 1593 spettatori (15,96%), il programma Oggi è un altro giorno 1464 (14,35%), la soap Il Paradiso delle Signore 1735 (20,85%), la puntata di La Vita in Diretta 2207 (22,27%); su Canale5 la puntata della soap Beautiful ha avuto 2917 spettatori (23,37%), la soap Terra Amara 2876 (24,49%), la puntata di Uomini e Donne 2989 (29,47%), la striscia del talent Amici di Maria De Filippi 1752 (21,16%), la striscia del Grande Fratello VIP 1598 (19,28%), la fiction Un altro domani 1305 (15,56%), mentre la puntata del contenitore Pomeriggio Cinque 1548 spettatori (15,56%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)