Ascolti TV: dati Auditel di ieri, giovedì 16 giugno 2022

Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, giovedì 16 giugno 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 gli episodi della fiction Don Matteo 12 hanno totalizzato in media 2372 spettatori (15.85% di share); su Canale5 la puntata dello show in replica Scherzi a Parte ha avuto 1681 spettatori, 12.25% di share. La serie Vanguard – Agenti Speciali su Italia1 ha intrattenuto in media 1124 spettatori (7.47%); su Rai2 il film Io son tempesta ha totalizzato 860 spettatori (5.62%) nel primo episodio e 996 (5.96%) nel secondo episodio, mentre il film Doppia colpa su Rai3 ne ha portati a casa 380 (2.71%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Dritto e Rovescio ha totalizzato 918 spettatori (7.89%) e su La7 la puntata della trasmissione Piazza Pulita ne ha avuti invece 646 (4.17%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata di Techetecheté ha portato a casa 3043 spettatori (18.25%), mentre quella di Paperissima Sprint su Canale5 ha portato a casa 2724 spettatori (16.34%); su Rai3 l’atletica leggera, con la Diamond League ha intrattenuto 723 spettatori (4.51%) e su La7 il talk di attualità Otto e Mezzo ne ha interessati 1287 (7.73%). La puntata del game show Reazione a Catena su Rai1 ha avuto 2133 spettatori (share 22.91%) nella prima parte e 3337 (27.90%) nel nella seconda; la puntata del quiz Avanti un altro! ha ottenuto 1164 spettatori (13.45%) nell’anteprima e 1995 (17.23%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la fiction Don Matteo 6 ha avuto 965 spettatori (9.12%) nel primo episodio e 1043 (12.45%) nel secondo, la fiction Sei Sorelle 944 (12.52%), poi la puntata del contenitore Estate in Diretta 1327 spettatori (17.81%); su Canale5 la soap Beautiful ha totalizzato 2429 spettatori (share 20.27%), la soap spagnola Una vita 2268 (21.43%), la puntata della soap Un altro domani 1653 (18.62%), la serie tv Brave and Beautiful 1475 (19.53%), il film di Kiss The Chef 795 spettatori (10.82%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)