Ascolti TV: dati Auditel di ieri, giovedì 14 marzo 2024

Seguici su Whatsapp - Telegram

Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, giovedì 14 marzo 2024, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la fiction Folle d’amore – Alda Marini ha totalizzato 2948 spettatori (16,51% di share). La puntata del reality show Grande Fratello su Canale5 ha conquistato in media 2376 spettatori (share 18,40%). La puntata di Le Iene Presentano: Inside su Italia1 ha realizzato in media 1173 spettatori (8,11%); su Rai2 il film Io rimango qui ha portato a casa 689 spettatori (3,64%), mentre la puntata del programma Splendida Cornice su Rai3 ha avuto 788 spettatori (4,62%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Dritto e Rovescio ha totalizzato 883 spettatori (5,60%) e su La7 il programma di attualità PiazzaPulita ne ha avuti in media 756 (5,31%).

Ascolti tv Access prime time

Su Rai1 la puntata del game show Affari tuoi ha intrattenuto 5593 spettatori (25,71% di share), mentre quella di Striscia la notizia su Canale5 ha portato a casa 3227 spettatori (14,83%); su Rai3 la puntata della soap Un posto al sole ha intrattenuto 1656 spettatori (7,58%) e su La7 il talk di attualità Otto e mezzo ne ha interessati 1693 (7,80%). Su Italia1 l’episodio della serie N.C.I.S. unità anticrimine 1476 spettatori (6,85%).

Ascolti tv Preserale

La puntata del game show L’Eredità su Rai1 ha divertito 3083 spettatori (22,69%) nella prima parte e 4445 (25,38%) nella seconda parte; la puntata del gioco Avanti un altro! ha ottenuto 2023 spettatori (16,43%) nell’anteprima e 3361 (20,61%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata del programma E’ sempre mezzogiorno ha totalizzato 1712 spettatori (17,93% di share), il programma La Volta Buona 1353 (14,45%), la soap Il Paradiso delle Signore 1727 (21,14%), poi la puntata del contenitore La vita in diretta 2048 spettatori (21,61%); su Canale5 la soap Beautiful ha totalizzato 2469 spettatori (share 20,83%), la soap Endless Love 2198 (19,48%), la puntata del reality Uomini e Donne 2537 (26,48%), la striscia di Amici di Maria De Filippi 1584 (19,41%), la soap La Promessa 1510 (19,29%), la puntata del contenitore Pomeriggio Cinque 1321 (16,59%) nella prima parte e 1345 (14,70%) nella seconda.

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)