Ascolti TV: dati Auditel di ieri, giovedì 13 febbraio 2020

Dati Auditel dei programmi più visti di ieri, giovedì 13 febbraio 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la partita di Coppa Italia Milan-Juventus ha totalizzato 8095 spettatori (30.85% di share); su Canale5 il film Allied – Un’ombra nascosta ha avuto 1946 spettatori, 9.09% di share. La puntata de Le Iene Show su Italia1 ha avuto 1664 (9.97%); su Rai2 il film Love is all you need 1590 (6.67%), mentre il varietà musicale Skianto su Rai3 754 spettatori (3.11%). Su Rete4 Dritto e Rovescio ha totalizzato 1095 (6.16%) e su La7 Piazza Pulita 887 (4.85%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata di Soliti Ignoti 5558 spettatori (21.01%); su Canale5 la puntata di Striscia la notizia 4720 spettatori (17.95%); su Rai3 Un posto al sole 1918 (7.10%), mentre su La7 Otto e mezzo 1572 (5.86%). La puntata di L’Eredità su Rai1 3526 spettatori (21.31%) nell’anteprima e 5516 (26.97%) nella puntata vera e propria; la puntata di Avanti un altro! ha ottenuto 2935 spettatori (18.13%) nell’anteprima e 4328 (21.67%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 La Prova del Cuoco 1479 (13.24%), Vieni da me 1970 (14.25%), Il paradiso delle signore 1789 (15.50%) e La vita in diretta 1483 (13.31%) nella prima parte e 1897 (15.04%) nella seconda; su Canale5 Una vita 2611 (18.04%), Uomini e donne 3213 (24.95%), Grande Fratello VIP 2402 (21.55%) la striscia di Amici di Maria De Filippi 2378 (21.67%), Il Segreto 2356 (21.18%), la puntata di Pomeriggio Cinque 2048 (17.41%) nella prima parte e 2367 (17.55%) nella seconda; su Rai2 Detto Fatto 730 (5.66%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)