Ascolti TV: dati Auditel di ieri, giovedì 13 aprile 2023

Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, giovedì 13 aprile 2023, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la fiction Un Passo dal Cielo 7 ha totalizzato 4080 spettatori (18,76% di share). Il film 10 giorni senza mamma su Canale5 ha conquistato in media 1634 spettatori (share 9,15%). Il film Captain America – The Winter Soldier su Italia1 ha realizzato 991 spettatori (5,61%); su Rai2 il film After ha portato a casa 568 spettatori (2,96%), mentre la puntata del programma Splendida Cornice su Rai3 ha avuto 846 spettatori (4,16%). Su Rete4 il programma di attualità Dritto e Rovescio ha totalizzato 1101 spettatori (7,61%) e su La7 la puntata del programma PiazzaPulita ne ha avuti in media 722 (5,07%).

Ascolti tv Preserale

Su Rai1 la puntata del game show Soliti Ignoti – Il Ritorno ha ottenuto 4406 spettatori (20,35%), mentre su Canale5 la puntata di Striscia la notizia ne ha avuti 3436 (15,92%); su Rai3 la soap Un posto al sole ha totalizzato 1634 spettatori (7,52%), mentre su La7 la puntata del programma di approfondimento Otto e mezzo ne ha interessati 1583 (7,42%). Su Italia1 il telefilm N.C.I.S. – Unità anticrimine ha portato a casa 1471 spettatori (6,97%).

Ascolti tv Preserale

La puntata del quiz show L’Eredità su Rai1 ha portato a casa 3047 spettatori (23,16%) nella prima parte e 4278 (26,22%) nella seconda parte; la puntata del gioco Avanti un altro! su Canale5 ha ottenuto 2422 spettatori (19,44%) nella prima parte e 3415 (21,60%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata del programma È sempre mezzogiorno ha totalizzato 1788 spettatori (17,88%), il programma Oggi è un altro giorno 1696 (15,93%), la soap Il Paradiso delle Signore 1770 (19,62%), la puntata di La Vita in Diretta 2182 (21,21%); su Canale5 la puntata della soap Beautiful ha avuto 2746 spettatori (21,83%), la soap Terra Amara 2678 (22,55%), la puntata di Uomini e Donne 2932 (27,74%), la striscia del talent Amici di Maria De Filippi 1945 (21,51%), la fiction Un altro domani 1336 (15,22%), mentre la puntata del contenitore Pomeriggio Cinque 1779 spettatori (17,08%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)