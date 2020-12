Ascolti TV: dati Auditel di ieri, giovedì 10 dicembre 2020

Dati Auditel dei programmi più visti di ieri, giovedì 10 dicembre 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 il film Wonder ha totalizzato 3559 spettatori (14.92% di share); su Canale5 il film Harry Potter e l’Ordine della Fenice ha avuto 2371 spettatori, 11.50% di share. La puntata de Le Iene su Italia1 ha avuto in media 1687 spettatori (9.15%); su Rai2 lo speciale Paolo Rossi – Un campione è un sognatore che non si arrende mai ha avuto 1462 spettatori (5.79%), mentre lo show Qui e adesso su Rai3 1123 spettatori (4.80%). Su Rete4 la puntata di Dritto e rovescio ha totalizzato 1069 spettatori (5.49%) e su La7 la puntata di PiazzaPulita 1045 (4.49%). Su Tv8 la messa in onda in chiaro della finale di X Factor 2020 ha realizzato 746 spettatori (3.19%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

La puntata di Techetechetè ha totalizzato 4050 spettatori (14.84% di share), mentre su Canale5 la puntata di Striscia la notizia 4548 spettatori (15.82%); su Rai3 Un posto al sole ha totalizzato 1912 spettatori (7.01%), mentre su La7 Otto e mezzo 1933 (7.09%). La puntata de L’Eredità su Rai1 ha avuto 3269 spettatori (18.28%) nella prima parte e 5116 (23.26%) nella seconda parte; la puntata di Caduta Libera ha ottenuto 2481 spettatori (14.03%) nell’anteprima e 3626 (16.81%) nella puntata vera e propria.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata di Oggi è un altro giorno ha avuto 1779 spettatori (12.62%), Il Paradiso delle Signore 2188 (18.10%), La vita in diretta 2181 (15.38%); su Canale5 Una vita 2662 (17.57%), Uomini e donne 2995 (22.36%), la striscia di Amici di Maria De Filippi 2232 (18.60%), la striscia del Grande Fratello VIP 2118 (17.68%), la puntata de Il Segreto 2043 (16.81%), la puntata Pomeriggio Cinque 2093 (15.95%) nella prima parte e 2235 (14.84%) nella seconda.

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)