Ascolti TV: dati Auditel di ieri, giovedì 1 luglio 2021

Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, giovedì 1 luglio 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 gli episodi della fiction Doc – Nelle tue mani hanno totalizzato 2446 spettatori (12.68% di share) il primo e 2122 (14.33%) il secondo; su Canale5 il documentario del ciclo Viaggio nella Grande Bellezza ha avuto 1692 spettatori, 10.29% di share. Il film Vi presenti i nostri su Italia1 ha intrattenuto 1309 spettatori (7.09%); su Rai2 il telefilm Squadra Speciale Cobra 11 ha avuto 1077 spettatori (5.45%) il primo episodio e 915 (5.13%), mentre il programma Le Ragazze su Rai3 ne ha portati a casa 986 (5.45%). Su Rete4 la puntata del programma di approfondimento Dritto e rovescio ha totalizzato 1093 spettatori (7.75%) e su La7 la puntata di In onda ne ha avuti invece 486 (2.68%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

La puntata la puntata di Soliti Ignoti – Il ritorno su Rai1 ha totalizzato 3122 spettatori (16.45%), mentre su Canale5 la puntata di Paperissima Sprint ha realizzato 2745 spettatori (14.47%); su Rai3 la soap Un posto al sole ha totalizzato 1270 spettatori (6.76%), mentre su La7 il programma di approfondimento In onda ne ha portati a casa 1092 (5.76%). Il quiz Reazione a Catena su Rai1 ha avuto 2248 spettatori (21.04%) nella prima parte e 3094 (23.29%) nella seconda parte; la puntata del game show Caduta Libera! ha ottenuto 1090 spettatori (10.92%) nell’anteprima e 1792 (14.03%).

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata del programma Il pranzo è servito ha avuto 1603 spettatori (12.58% di share), l’episodio della soap Il Paradiso delle Signore 1164 (10.83%), la puntata del contenitore Estate in diretta 1192 (12.64%) nella prima parte e 1602 (17.87%) nella seconda; su Canale5 la soap Beautiful ha ottenuto 2474 spettatori (18.06%), la soap spagnola Una vita 2239 (17.70%), la soap turca Mr. Wrong – Lezioni d’amore 1811 (16.50%), la serie tv Love is in the air 1552 (16.46%), il film tv del ciclo Rosamunde Pilcher 884 (9.87%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)