Ascolti TV: dati Auditel di ieri, domenica 9 febbraio 2020

Dati Auditel dei programmi più visti di ieri, domenica 9 febbraio 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la fiction Come una madre ha ottenuto 5034 spettatori (share 19.92%); su Canale5 la puntata di Live – Non è la d’Urso ha avuto 2748 spettatori (16.65%). Su Italia1 il programma Enjoy – Ridere fa bene ha ottenuto 723 spettatori (3.06%); su Rai2 la puntata di Che tempo che fa 2245 spettatori (8.63%) nella prima parte e 1975 (10.48%) nella seconda; su Rai3 la puntata di Amore Criminale 1114 spettatori (4.74%); su Rete4 il film Survivor 567 (2.30%); su La7 la puntata di Non è l’Arena ne ha avuti 953 (4.61%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 lo speciale Sanremo 2020 Dietrofestival ha ottenuto 6125 spettatori (22.88%), mentre Paperissima Sprint su Canale5 3194 (11.92%). La puntata de L’Eredità ha totalizzato 4594 spettatori (22.91%) nella prima parte e 5842 (25.90%) nella seconda. Su Canale5 la puntata di Avanti un altro! 2554 spettatori (12.99%) nell’anteprima e 3778 (16.98%) nel gioco vero e proprio; su Rai2 Che tempo che farà 1271 (5.31%).

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 Linea Verde 3700 spettatori (23.54%), Domenica In – Speciale Sanremo 6017 (33.80%) nella prima parte, 5075 (30.08%) nella seconda e 5024 (28.70%) nella terza; su Canale5 L’Arca di Noè 2079 (11.21%), Beautiful 1765 (9.74%), Una vita 1576 (9.18%), Il Segreto 1572 (9.36%), Domenica Vintage 1136 (6.51%); su Rai2 Quelli che il calcio 1051 (5.94%) nella prima parte e 1165 (6.93%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)