Ascolti TV: dati Auditel di ieri, domenica 8 agosto 2021

Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, domenica 8 agosto 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 il film Non c’è più religione ha totalizzato in media 1940 spettatori (12.87% di share); su Canale5 la fiction Grand Hotel – Intrighi e Passioni ha avuto in media 1298 spettatori (share 10.50%). Su Italia1 il programma Colorado ha ottenuto 563 spettatori (4.38%); su Rai2 il programma sportivo Il Circolo degli Anelli ha totalizzato 1289 spettatori (9.42%); su Rai3 il programma documentaristico Kilimangiaro Estate ha intrattenuto 754 spettatori (5.09%); su Rete4 il film Return to Sender – Restituire al mittente ha realizzato 640 spettatori (4.33%); su La7 il film I Miserabili ha portato a casa 218 spettatori (1.61%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata del programma Techetechetè ha coinvolto 3087 spettatori (19.60% di share), mentre la puntata di Paperissima Sprint su Canale5 ha avuto 1972 spettatori (12.57%). Su Rai1 la puntata di Reazione a catena ha portato a casa 1821 spettatori (17.00%) nella prima parte e 2839 (22.83%) nella seconda. Su Canale5 la puntata del gioco Conto alla rovescia ha intrattenuto 761 spettatori (7.36%) nell’anteprima e 1161 (9.57%) nel gioco vero e proprio.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata del programma Linea Verde Estate ha totalizzato 2170 spettatori (17.09% di share), la puntata di Da noi a ruota libera – Il meglio 1093 spettatori (9.15%), la puntata di Techetechetè 894 (9.09%) e la replica di Affari tuoi – Viva gli sposi 986 (10.39%); su Canale5 la rubrica L’Arca di Noè ha avuto 2086 spettatori (14.62%), l’episodio della soap Beautiful 1863 (13.47%), la puntata di Una vita 1530 (12.80%) e il film del ciclo Tante Storie 810 (8.38%).

Su Rai2 le Olimpiadi di Tokyo 2020 hanno totalizzato: al mattino il Ciclismo su Pista 719 spettatori (18.87%), la Pallacanestro 1166 (20.40%), la Pallanuoto 1352 (20.36%); nel pomeriggio la Cerimonia di Chiusura 3314 spettatori (25.09%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)