Ascolti TV: dati Auditel di ieri, domenica 7 marzo 2021

Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, domenica 7 marzo 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la fiction Le indagini di Lolita Lobosco ha totalizzato in media 6767 spettatori (share 28.21%); su Canale5 la puntata di Live – Non è la d’Urso ha avuto 2096 spettatori (12.79%), con anteprima a 2432 (8.88%). Su Italia1 il film Ready – Player One ha ottenuto 1027 spettatori (4.56%); su Rai2 la serie tv 911 ha totalizzato 1133 spettatori (4.15%), mentre 911: Lone Star 941 (3.61%) il secondo; su Rai3 Che Tempo che Fa ha intrattenuto 2814 spettatori (10.34%) nella prima parte e 1801 (7.67%) nella seconda; su Rete4 il film Commando 864 spettatori (3.48%); su La7 la puntata di Non è L’Arena ne ha avuti 1451 (5.56%) nella prima parte e 842 (6.45%) nella seconda parte.

Ascolti tv Access prime time e preserale

La puntata di Sanremo Dietrofestival su Rai1 ha totalizzato 5501 spettatori (20.21%), Paperissima Sprint su Canale5 3598 spettatori (13.20%). La puntata di Domenica In Speciale Sanremo su Rai1 ha ottenuto 5521 spettatori (24.78%). Su Canale5 la puntata di Caduta Libera 1884 spettatori (9.31%) nell’anteprima e 3048 (13.27%) nel gioco vero e proprio.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 Linea Verde ha totalizzato 3860 spettatori (share 22.34%), la puntata di Domenica In Speciale Sanremo 3534 (22.18%) nella prima parte e 4278 (24.26%) nella seconda, Da noi…a ruota libera 2185 (13.71%); su Canale5 L’Arca di Noè 2604 spettatori (13.45%), Una vita 1226 (7.67%) e la puntata di Domenica Vintage 1547 (8.76%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)