Ascolti TV: dati Auditel di ieri, domenica 6 marzo 2022

Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, domenica 6 marzo 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la fiction Noi ha totalizzato 4166 spettatori (17.48% di share) nella prima parte e 3786 (20.36%) nella seconda; su Canale5 la puntata del varietà Lo Show dei Record si è portato a casa 2829 spettatori (share 15.97%). Su Italia1 il film The Day After Tomorrow ha ottenuto 965 spettatori (4.44%); su Rai2 l’episodio della serie tv The Rookie ha totalizzato 891 spettatori (3.58%) e a seguire quello di CSI Vegas 688 (2.95%), mentre su Rai3 il talk show Che tempo che fa ha intrattenuto 2745 spettatori (11.11%) nella puntata vera e propria e 1680 (8.95%) nel Tavolo finale. Su Rete4 il programma di attualità Zona Bianca ha realizzato 705 spettatori (4.15%), infine su La7 la puntata del programma di attualità Non è l’Arena è stata visto da 830 spettatori (4.98%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 il programma I soliti ignoti ha intrattenuto 4852 spettatori (19.57% di share), mentre la puntata del programma Paperissima Sprint su Canale5 ha divertito 3219 spettatori (12.97%). Su Rai3 l’anteprima di Che tempo che fa ha conquistato 1837 spettatori (7.84%), su La7 il programma di attualità In Onda ha interessato 995 spettatori (4.02%). Su Rai1 la puntata del quiz show L’Eredità ha totalizzato 3480 spettatori (18.49%) nella prima parte e 4782 (23.01%) nella seconda parte. Su Canale5 la puntata del game show Avanti un Altro! ha intrattenuto invece 2745 spettatori (share del 14.91%) nell’anteprima e 3256 (15.86%) nel gioco vero e proprio.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata del programma Linea Verde ha avuto 3312 spettatori (share 21.30%), la puntata del contenitore Domenica In 3072 (18.31%) nella prima parte e 2515 (16.57%) nella seconda, mentre la puntata di Da noi…a ruota libera 2315 (14.24%); su Canale5 la rubrica L’Arca di Noè ha avuto 2712 spettatori (15.43%), la puntata speciale del reality show Amici di Maria De Filippi 3199 (19.87%) e la puntata del talk show Verissimo 2801 spettatori (18.48%) nella prima parte e 2641 (15.70%) nella seconda parte.

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)