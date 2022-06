Ascolti TV: dati Auditel di ieri, domenica 5 giugno 2022

Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, domenica 5 giugno 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 le repliche della serie tv Mina Settembre hanno totalizzato 2845 spettatori (16.70% di share) nel primo episodio e 2759 (18.95%) nel secondo; su Canale5 la puntata del game show Avanti un altro! Pure di sera si è portata a casa 2257 spettatori (share 14.84%). Su Italia1 il film Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno ha ottenuto 819 spettatori (6.39%); su Rai2 gli episodi della serie tv The Rookie hanno avuto 1033 spettatori (6.03%) il primo e 1185 (7.06%) il secondo, mentre su Rai3 lo spettacolo Via dei Matti Picture Show ha intrattenuto 697 spettatori (4.69%). Su Rete4 il programma di attualità Zona Bianca ha realizzato 568 spettatori (4.62%), infine su La7 la puntata del programma di attualità Non è l’Arena è stata vista da 887 spettatori (7.14%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 il programma I soliti ignoti – Il ritorno ha intrattenuto 3945 spettatori (23.55% di share), mentre la puntata del programma Paperissima Sprint su Canale5 ha divertito 2474 spettatori (14.87%). Su La7 il programma di attualità In Onda ha interessato 960 spettatori (5.80%). Su Rai1 la puntata del quiz show L’Eredità ha totalizzato 2589 spettatori (23.27%) nella prima parte e 3449 (26.33%) nella seconda parte. Su Canale5 la puntata del game show Avanti un Altro! ha intrattenuto invece 1448 spettatori (share del 13.83%) nell’anteprima e 2297 (18.03%) nel gioco vero e proprio.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata del programma Linea Verde ha avuto 2986 spettatori (share 26.23%), la puntata del contenitore Domenica In 2357 (19.88%) nella prima parte, 2355 (21.95%) nella seconda, lo Speciale Tg1 – Giubileo di Platino della Regina Elisabetta 2160 (20.62%), mentre la puntata di Da noi…a ruota libera 1909 (18.75%); su Canale5 la rubrica L’Arca di Noè ha avuto 2049 spettatori (15.91%), la soap opera Beautiful 1674 (13.74%), la soap Una vita 1201 (10.80%) e la replica della fiction Luce dei tuoi occhi 1007 spettatori (9.69%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)