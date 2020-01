Ascolti TV: dati Auditel di ieri, domenica 5 gennaio 2020

Dati Auditel dei programmi più visti di ieri, domenica 5 gennaio 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 il film La Bella e la Bestia ha ottenuto 3256 spettatori (14.03% di share); su Canale5 il film La banda dei Babbi Natale ha avuto 2228 spettatori (9.71%). Su Italia1 il film Now you see me – I maghi del crimine ha ottenuto 1632 spettatori (7.28%); su Rai2 il film Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali 1458 spettatori (6.29%); su Rai3 la puntata de I Miserabili 2087 (9.17%); su Rete4 lo show de I Legnanesi 1034 (5.29%); su La7 la miniserie Tut – Il destino di un Faraone ne ha avuti 396 (1.79%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata di Soliti Ignoti – Il ritorno ha ottenuto 5915 spettatori (24.93% di share) mentre Paperissima Sprint su Canale5 2925 (12.47%). La puntata de L’Eredità ha totalizzato 3330 spettatori (18.96%) nella prima parte e 4727 (23.69%) nella seconda. Su Canale5 la puntata di Conto alla Rovescia 1928 (11.17%) nell’anteprima e 2949 (j15.04%) nel gioco vero e proprio.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 Linea Verde 3240 spettatori (21.91%), Domenica In 2913 (17.82%) nella prima parte e 2597 (18.22%) nella seconda, Da noi…a ruota libera 2436 (15.40%); su Canale5 L’Arca di Noè 2398 (13.75%), Esprimi un desiderio 1623 (10.33%), Il Regalo perfetto 1430 (10.09%), Domenica Rewind 1266 (8.13%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)