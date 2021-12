Ascolti TV: dati Auditel di ieri, domenica 5 dicembre 2021

Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, domenica 5 dicembre 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 il film tv Carla ha totalizzato 3598 spettatori (17.71% di share); su Canale5 la puntata del talent show All Together Now ha avuto 2171 spettatori (share 12.29%). Su Italia1 il film Oblivion ha ottenuto 857 spettatori (4.34%); su Rai2 l’episodio della serie tv N.C.I.S. Los Angeles ha totalizzato 931 spettatori (3.89%), mentre quello di N.C.I.S. New Orleans 879 (3.95%); su Rai3 il talk show Che tempo che fa ha portato a casa 2646 spettatori (11.11%) nella puntata vera e propria e 1650 (8.99 %) nel Tavolo finale; su Rete4 il programma di attualità Controcorrente Prima Serata ha realizzato 697 spettatori (3.91%); infine su La7 il documentario del ciclo Atlantide Speciale ha portato a casa 571 spettatori (2.62%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata del programma Soliti Ignoti ha portato a casa 4794 spettatori (19.88%), mentre la puntata di Paperissima Sprint su Canale5 ha avuto 2822 spettatori (11.67%). Su Rai3 l’anteprima di Che tempo che fa ha portato a casa 1629 spettatori (7.04%), mentre su La7 la puntata del programma di attualità In Onda ha interessato 762 spettatori (3.16%). Su Rai1 la puntata del quiz show L’Eredità assente. Su Canale5 la puntata del game show Caduta Libera ha intrattenuto 3264 spettatori (share del 15.71%) nel gioco vero e proprio (anteprima a 2525 spettatori, 13.31%).

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata di Linea Verde ha avuto 3104 spettatori (share 21.43%), la puntata del contenitore Domenica In 3158 (18.73%) nella prima parte e 2902 (18.78%) nella seconda, mentre la finale dello Zecchino d’Oro 64 3054 (16.61%); su Canale5 la rubrica L’Arca di Noè ha avuto 2660 spettatori (15.59%), la puntata del talent show Amici di Maria De Filippi 3242 (20.12%), quella di Verissimo 2740 (17.74%) nella prima parte e 2517 (14.46%) nella seconda parte.

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)