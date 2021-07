Ascolti TV: dati Auditel di ieri, domenica 4 luglio 2021

Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, domenica 4 luglio 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 il programma Una Voce per Padre Pio ha totalizzato in media 2298 spettatori (13.97% di share); su Canale5 la puntata di Masantonio ha avuto 1323 spettatori (share 8%). Su Italia1 il programma Colorado ha ottenuto 829 spettatori (5.48%); su Rai2 la serie tv Delitti in Paradiso ha totalizzato 1462 spettatori (7.66%) nel primo episodio e 1339 (7.91%) nel secondo; su Rai3 la partita di basket Serbia-Italia ha intrattenuto 746 spettatori (4.01%); su Rete4 il film Solo per vendetta ha realizzato 893 spettatori (5.31%); su La7 il film Mangia prega ama ha portato a casa 355 spettatori (2.34%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata di Techetecheté ha coinvolto 3133 spettatori (17.34% di share), mentre la puntata di Paperissima Sprint su Canale5 ha avuto 2682 spettatori (14.61%). Su Rai1 la puntata di Reazione a catena è stata vista da 2074 spettatori (15.98%) nella prima parte e 2991 (20.50%) nella seconda. Su Canale5 la puntata del gioco Caduta libera ha intrattenuto 1107 spettatori (8.77%) nell’anteprima e 1607 (11.21%) nel gioco vero e proprio.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata del programma Linea Verde ha totalizzato 2894 spettatori (22.80% di share), la puntata di Domenica In – Il meglio 1520 spettatori (11.32%) e il film Amore in alto mare 1072 (8.81%); su Canale5 la rubrica L’Arca di Noè ha avuto 2204 spettatori (15.15%), l’episodio della soap Beautiful 1857 (13.51%), la puntata di Una vita 1477 (11.11%) e il film L’isola di Pietro 3 847 (7.01%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)