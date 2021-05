Ascolti TV: dati Auditel di ieri, domenica 30 maggio 2021

Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, domenica 30 maggio 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 il film Basta un paio di baffi ha totalizzato in media 3091 spettatori (share 15.06%); su Canale5 il quiz show Avanti un altro! Pure di sera ha avuto 2552 spettatori (share 12.73%). Su Italia1 il film Battleship ha ottenuto 1145 spettatori (5.81%); su Rai2 la serie The Rookie ha totalizzato 1148 spettatori (4.97%) e 1013 (4.52%) e a seguire la serie tv Bull ne ha avuti 713 (3.75%); su Rai3 la serata di Che tempo che fa ha intrattenuto 2457 spettatori (10.84%) nella puntata vera e propria e 1723 (8.90%) nella parte del Tavolo; su Rete4 il film American Sniper ha realizzato 946 spettatori (5.09%); su La7 la puntata del programma di attualità Non è l’Arena ha portato a casa 1262 spettatori (5.64%) nella prima parte e 899 (7.48%) nella seconda parte.

Ascolti tv Access prime time e preserale

La puntata di Soliti Ignoti su Rai1 ha realizzato 4375 spettatori (share 19.44%), la puntata di Paperissima Sprint su Canale5 ha avuto 2997 spettatori (13.54%); su Rai3 l’anteprima di Che tempo che fa ha portato a casa 1430 spettatori (7.33%). La puntata dello Zecchino d’Oro su Rai1 ha avuto 2385 spettatori (17.98%) mentre su Canale5 la puntata del game show Caduta libera ha divertito 1163 spettatori (9.12%) nell’anteprima e 2185 (14.07%) nel gioco vero e proprio.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata di Linea Verde ha totalizzato 2999 spettatori (21.53% di share), la puntata del contenitore Domenica In 2572 spettatori (16.59%) nella prima parte e 2510 (19.17%) nella seconda; su Canale5 la rubrica L’Arca di Noè ha avuto 2511 spettatori (15.64%), l’episodio della soap Beautiful 2165 (13.44%), la puntata di Una vita 1825 (11.85%) e la soap spagnola Il Segreto 1188 (9.36%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)