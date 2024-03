Ascolti TV: dati Auditel di ieri, domenica 3 marzo 2024

Seguici su Whatsapp - Telegram

Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, domenica 3 marzo 2024, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la fiction Makari 3 ha totalizzato 4111 spettatori (23,21% di share); su Canale5 la puntata del programma Lo Show dei Record si è portato a casa 1973 spettatori (share 12,99%). Su Italia1 il film The Legend of Tarzan ha ottenuto in media 868 spettatori (4,72%); su Rai2 l’atletica leggera, con i Mondiali Indoor di Glasgow 2024 ha totalizzato 920 spettatori (4,56%) e la puntata di 9-1-1 Lone Star 792 (4,18%), mentre su Rai3 la puntata del programma Indovina chi viene a cena ha interessato 984 spettatori (5,09%), con anteprima a 1378 (6,70%). Su Rete4 la puntata del programma Zona Bianca ha realizzato 536 spettatori (3,70%), infine su La7 il film K-19 – The Videomaker è stato visto da 356 spettatori (2,16%).

Ascolti tv Access prime time

La puntata del game show Affari tuoi su Rai1 ha portato a casa 5431 spettatori (25,26%), mentre su Canale5 Paperissima Sprint ne ha intrattenuti 2938 (14,71%). Su Rai3 la puntata del programma Chesarà… ha avuto 775 spettatori (3,75%); su La7 la puntata di In Altre Parole domenica ne ha totalizzati invece 644 (3,00%).

Ascolti tv Preserale

Su Rai1 la puntata de L’Eredità ha portato a casa 3354 spettatori (21,40%) nella prima parte e 4560 (25,43%) nella seconda. Su Canale5 la puntata del game show Avanti un altro! ha intrattenuto invece 2238 spettatori (share del 15,05%) nell’anteprima e 3028 (17,41%) nel gioco vero e proprio.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata di Linea Verde ha avuto 3053 spettatori (share 22,56%), la puntata del contenitore Domenica In 2936 (20,88%) nella prima parte e 2246 (17,87%) nella seconda e 1980 (16,29%) nella parte finale, la puntata di Da noi…a ruota libera 2004 (15,17%); su Canale5 la rubrica L’Arca di Noè ha avuto 2629 spettatori (17,01%), il talent show Amici di Maria De Filippi 3138 (22,96%), poi il programma Verissimo 2529 spettatori (20,56%) nella prima parte e 2309 (17,13%) nella seconda.

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)