Ascolti TV: dati Auditel di ieri, domenica 3 maggio 2020

Dati Auditel dei programmi più visti di ieri, domenica 3 maggio 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la fiction L’Allieva 2 ha ottenuto 4074 spettatori (share 13.88%) nel primo episodio e 3873 (14.72%) nel secondo; su Canale5 la puntata di Live – Non è la d’Urso ha avuto 2389 spettatori (12.25%). Su Italia1 il film Vi presento i nostri ha ottenuto 1744 spettatori (6.21%); su Rai2 la puntata di Che tempo che fa 2616 spettatori (9.15%) nella prima parte e 1990 (9.69%) nel Tavolo; su Rai3 la puntata di Un giorno in pretura 1313 spettatori (4.71%); su Rete4 il film Ladyhawke 1042 spettatori (4.06%); su La7 la puntata di Non è l’Arena 1699 (8.84%), con anteprima a 1756 (6.04%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata de I Soliti Ignoti ha ottenuto 5436 spettatori (share 18.79%), mentre Paperissima Sprint su Canale5 4092 spettatori (14.10%). Su Rai3 la puntata di Indovina chi viene a cena ha interessato 1736 spettatori (6.11%). La puntata de L’Eredità ha totalizzato 2987 spettatori (15.65%) nella prima parte e 4229 (18.60%) nella seconda. Su Canale5 la puntata di Avanti un altro! 2456 spettatori (13.13%) nell’anteprima e 3860 (17.51%) nel gioco vero e proprio; su Rai2 Che tempo che farà 1135 (4.49%).

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 Linea Verde ha totalizzato 3792 (19.67%), la puntata di Domenica In 3576 (18.16%) nella prima parte, 3035 (18.61%) nella seconda e 3048 (18.66%) nella terza, mentre Da noi…a ruota libera 2205 (13.28%); su Canale5 L’Arca di Noè 3252 (14.79%), Una vita 2432 (11.82%), gli episodi di Casa Vianello 1578 (8.13%) e 1368 (7.45%), il film del ciclo Inga Lidstrom 1272 (7.77%), il film del ciclo Rosamunde Pilcher 1423 (8.81%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)