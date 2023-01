Ascolti TV: dati Auditel di ieri, domenica 29 gennaio 2023

Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, domenica 29 gennaio 2023, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Continua il grande successo di Le Indagini di Lolita Lobosco 2, che si porta a casa la prima serata con oltre 5 milioni di spettatori. Canale5 vince ancora nel pomeriggio, con Amici oltre i 3 milioni di spettatori e Verissimo a 2,8, mentre Soliti Ignoti domina l’access a quasi 5 milioni.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la fiction Le indagini di Lolita Lobosco 2 ha totalizzato 5073 spettatori (27,71% di share); su Canale5 il film E’ per il tuo bene si è portato a casa 1842 spettatori (share 9,47%). Su Italia1 il film The Legend of Tarzan ha ottenuto 1159 spettatori (6,03%); su Rai2 l’episodio della serie tv N.C.I.S. Los Angeles ha avuto 829 spettatori (4,23%) e a seguire quello di Blue Bloods 803 (4,00%), mentre su Rai3 il talk show Che tempo che fa ha intrattenuto 2221 spettatori (10,77%) nella puntata vera e propria e 1241 (8,26%) nel tavolo finale. Su Rete4 la puntata del programma di attualità Zona Bianca ha realizzato 646 spettatori (4,38%), infine su La7 la puntata del programma di attualità Non è l’Arena è stato seguito da 996 spettatori (6,76%).

Ascolti tv Access prime time

La puntata la puntata del game show Soliti Ignoti – Il Ritorno su Rai1 ha divertito 4973 spettatori (23,93%), mentre su Canale5 Paperissima Sprint ne ha intrattenuti 2995 (14,43%). Su Rai3 l’anteprima di Che tempo che fa ha portato a casa 1536 spettatori (7,59%) e su La7 il programma di attualità In Onda ha interessato 934 spettatori (4,49%). Su Italia1 l’episodio della serie tv N.C.I.S. Unità Anticrimine ha portato a casa 1233 spettatori (5,95%).

Ascolti tv Preserale

Su Rai1 il quiz show L’Eredità ha totalizzato 3492 spettatori (21,41%) nella prima parte e 4604 (25,13%) nella seconda. Su Canale5 la puntata del game show Avanti un altro! ha intrattenuto invece 2732 spettatori (share del 17,15%) nell’anteprima e 3455 (19,12%) nel gioco vero e proprio.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata del programma Linea Verde ha avuto 3191 spettatori (share 24,41%), la puntata del contenitore Domenica In 2778 (19,86%) nella prima parte, 2662 (21,60%) nella seconda e 2480 (19,62%) nel finale, la puntata del talk show Da noi…a ruota libera 2208 spettatori (15,82%); su Canale5 la rubrica L’Arca di Noè ha avuto 2664 spettatori (17,66%), la puntata del talent show Amici di Maria De Filippi 3089 (23,21%), poi la puntata del talk show Verissimo 2753 spettatori (21,89%) nella prima parte e 2864 (20,00%) nella seconda.

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)