Ascolti TV: dati Auditel di ieri, domenica 27 dicembre 2020

Dati Auditel dei programmi più visti di ieri, domenica 27 dicembre 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 il film Cenerentola ha ottenuto 5162 spettatori (share 20.90%); su Canale5 il film Quasi Amici ha avuto 3521 spettatori (14.17%), con anteprima a 2355 (8.82%). Su Italia1 lo show Maurizio Battista – 30 anni e non sentirli ha ottenuto 1071 spettatori (4.10%); su Rai2 lo speciale Pompei: Ultima Scoperta ha totalizzato 2976 spettatori (11.38%); su Rai3 il programma Ricomincio da RaiTre ha intrattenuto 792 spettatori (3.70%); su Rete4 il film Potere Assoluto 1186 spettatori (5.22%); su La7 il film Bello, onesto, emigrato Australia, sposerebbe donna illibata ne ha avuti 654 (2.45%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

La puntata di I Soliti Ignoti su Rai1 ha totalizzato 5860 spettatori (21.56%), Paperissima Sprint su Canale5 4120 spettatori (15.19%). La puntata di L’Eredità su Rai1 ha totalizzato 4174 spettatori (18.86%) nella prima parte e 5686 (23.51%) nella seconda. Su Canale5 la puntata di Caduta Libera 2092 spettatori (9.52%) nell’anteprima e 3560 (14.89%) nel gioco vero e proprio.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 Linea Verde ha totalizzato 3811 spettatori (share 20.88%), la puntata di Domenica In 3422 (17.86%) nella prima parte e 3655 (20.18%) nella seconda, la puntata di Da noi…a ruota libera 3366 (16.68%); su Canale5 L’Arca di Noè 3092 spettatori (14.85%), Beautiful 2338 (11.90%), il film My First Miracle 1690 (9.26%), lo show Opera On Ice 1393 (7.09%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)