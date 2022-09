Ascolti TV: dati Auditel di ieri, domenica 25 settembre 2022

Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, domenica 25 settembre 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la puntata lunga di Soliti Ignoti – Il ritorno ha totalizzato 4393 spettatori (22.38% di share) e a seguire lo Speciale Porta a Porta 1888 (18.72%); su Canale5 la puntata del varietà Scherzi a Parte si è portata a casa 1684 spettatori (share 11.18%). Su Italia1 il film Skyscraper ha ottenuto 1251 spettatori (6.74%); su Rai2 gli episodi della serie tv N.C.I.S. Los Angeles hanno avuto 907 spettatori (4.58%) il primo e 923 (4.80%) il secondo, mentre su Rai3 il film Il colpo del leone ha intrattenuto 743 spettatori (3.82%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Quarta Repubblica – Speciale elezioni ha realizzato 945 spettatori (7.55%), infine su La7 il programma di attualità In Onda Prima Serata è stato seguito da 1219 spettatori (6.16%) e lo Speciale TgLa7 #maratonamentana da 1417 (12.32%).

Ascolti tv Access prime time

Su Rai1 il programma Soliti Ignoti – Il Ritorno è andato in onda in prime time, mentre la puntata del programma Paperissima Sprint su Canale5 ha divertito 2863 spettatori (14.52%). Su Rai3 il programma Illuminate ha portato a casa 709 spettatori (3.68%) e su La7 il programma di attualità In Onda ha interessato 1295 spettatori (6.58%). Su Italia1 l’episodio di N.C.I.S. New Orleans è stato visto da 1055 spettatori (5.38%).

Ascolti tv Access Preserale

Su Rai1 la puntata del quiz show Reazione a Catena ha totalizzato 2728 spettatori (20.83%) nella prima parte e 3918 (24.94%) nella seconda parte. Su Canale5 la puntata del game show Caduta Libera Weekend ha intrattenuto invece 1839 spettatori (share del 14.86%) nell’anteprima e 2417 (15.71%) nel gioco vero e proprio.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata del programma Linea Verde ha avuto 2924 spettatori (share 22.61%), la puntata del contenitore pomeridiano Domenica In 2224 (16.46%) nella prima parte e 2018 (17.23%) nella seconda e 1739 (16.19%) nella terza, poi Da noi…a ruota libera 1629 (14.68%); su Canale5 la rubrica L’Arca di Noè ha avuto 2622 spettatori (17.74%), la puntata del talent show Amici di Maria De Filippi 2929 (23.47%), poi il programma Verissimo 2300 spettatori (21.45%) nella prima parte e 1927 (17.00%) nella seconda.

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)