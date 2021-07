Ascolti TV: dati Auditel di ieri, domenica 25 luglio 2021

Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, domenica 25 luglio 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 il film Metti la nonna in freezer ha totalizzato in media 2576 spettatori (15.98% di share) nel primo episodio e 1298 (8.26%) nel secondo; su Canale5 la fiction Grand Hotel – Intrighi e Passioni ha avuto in media 1337 spettatori (share 10.07%). Su Italia1 il programma Colorado ha ottenuto 752 spettatori (5.35%); su Rai2 il programma sportivo Il Circolo degli Anelli ha totalizzato 1002 spettatori (6.43%) nel primo episodio e 1769 (10.58%) nel secondo; su Rai3 il programma documentaristico Kilimangiaro Estate ha intrattenuto 854 spettatori (5.22%); su Rete4 il film Delitto ai Caraibi ha realizzato 810 spettatori (5.22%); su La7 il film Spiriti nelle Tenebre ha portato a casa 354 spettatori (2.23%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata del programma Techetechetè ha coinvolto 3358 spettatori (19.26% di share), mentre la puntata di Paperissima Sprint su Canale5 ha avuto 2404 spettatori (13.80%). Su Rai1 la puntata di Reazione a catena ha portato a casa 2095 spettatori (17.13%) nel primo episodio e 3060 (21.93%) nel secondo. Su Canale5 la puntata del gioco Conto alla rovescia ha intrattenuto 770 spettatori (6.45%) nell’anteprima e 1218 (8.98%) nel gioco vero e proprio.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata del programma Linea Verde Estate ha totalizzato 2189 spettatori (16.66% di share), la puntata di Domenica In – Il meglio 1241 spettatori (10.18%) e la replica di Affari tuoi – Viva gli sposi 1174 (10.74%); su Canale5 la rubrica L’Arca di Noè ha avuto 2041 spettatori (13.85%), l’episodio della soap Beautiful 1890 (13.45%), la puntata di Una vita 1535 (12.39%) e la fiction Grand Hotel – Intrighi e Passioni 794 (7.22%).

Su Rai2 le Olimpiadi di Tokyo 2020 hanno totalizzato al mattino: 1618 spettatori (23.46%) il Ciclismo, 1590 (24.03%) la Scherma, 1806 (23.49%) il Judo, 2127 (23.95%) la Canoa, 2979 (23.84%) il Nuoto; nel pomeriggio: 2480 (18.90%) la Scherma, 3113 (20.97%) il Nuoto, 2432 (19.88%) il Beach Volley, 2351 (19.05%) il Softball, 2583 (21.69%) il Sollevamento Pesi.

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)