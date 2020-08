Ascolti TV: dati Auditel di ieri, domenica 23 agosto 2020

Dati Auditel dei programmi più visti di ieri, domenica 23 agosto 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la fiction Non dirlo al mio capo ha ottenuto 2397 spettatori (share 12.37%) nel primo episodio e 2404 (15.61%) nel secondo; su Canale5 il calcio, con la Finale di Champions League PSG-Bayern Monaco ha avuto 5654 spettatori (29.27%). Su Italia1 il film New York Academy ha ottenuto 701 spettatori (3.84%); su Rai2 la serie tv Hawaii Five-0 ha totalizzato 1008 spettatori (5.10%), mentre NCIS New Orleans 807 (4.19%); su Rai3 il film Il segreto dei suoi occhi ha intrattenuto 827 spettatori (4.47%); su Rete4 il film Mani di Velluto 507 spettatori (2.87%); su La7 il documentario del ciclo Atlantide Speciale 507 (2.43%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata di Techetechetè ha ottenuto 2897 spettatori (share 15.26%), mentre Paperissima Sprint su Canale5 2972 spettatori (17.14%). La puntata di Reazione a catena ha totalizzato 2149 spettatori (18.53%) nella prima parte e 3175 (22.94%) nella seconda. Su Canale5 la puntata di The Wall 1081 spettatori (9.55%) nell’anteprima e 1670 (12.31%) nel gioco vero e proprio.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 Linea Verde Estate ha totalizzato spettatori 2511 spettatori (20.12%), la puntata di Da noi…a ruota libera 1353 (10.32%) nella prima parte e 1102 (9.37%), mentre Music Quiz 1150 (10.82%); su Canale5 L’Arca di Noè 1851 spettatori (13.29%), Una vita 1425 (11.21%), la fiction Il Segreto 956 (8.42%) e 845 (7.95%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)