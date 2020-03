Ascolti TV: dati Auditel di ieri, domenica 22 marzo 2020

Dati Auditel dei programmi più visti di ieri, domenica 22 marzo 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la fiction Bella da morire ha ottenuto in media 5363 spettatori (19.23%); su Canale5 la puntata di Live – Non è la d’Urso ha avuto 2885 spettatori (13.40%). Su Italia1 il film Jack Reacher: Punto di non ritorno ha ottenuto 2616 spettatori (9.05%); su Rai2 la puntata di Che tempo che fa 2866 spettatori (9.47%) nella prima parte e 1843 (7.82%) nella seconda; su Rai3 il film The Post 1239 (4.21%); su Rete4 What women want – Quello che le donne vogliono 937 spettatori (3.61%); su La7 la puntata di Non è l’Arena ne ha avuti 1571 (7.30%), con anteprima a 2171 (6.82%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata di Soliti ignoti ha ottenuto 6429 spettatori (share 20.18%), mentre Paperissima Sprint su Canale5 4941 spettatori (15.50%). La puntata de L’Eredità ha totalizzato 4498 spettatori (17.38%) nella prima parte e 6154 (21.92%) nella seconda. Su Canale5 la puntata di Avanti un altro! 2973 spettatori (11.67%) nell’anteprima e 4836 (17.34%) nel gioco vero e proprio; su Rai2 Che tempo che farà 1126 (3.76%).

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 Linea Verde 4106 spettatori (17.63%), la puntata di Domenica In 3959 (16.96%) nella prima parte e 3497 (16.52%) nella seconda, mentre Da noi…a ruota libera 3554 (15.38%); su Canale5 L’Arca di Noè 3823 (14.78%), Beautiful 2855 (11.85%), Una vita 2510 (10.86%), il film del ciclo Inga Lindstrom 2101 (9.90%), il film del ciclo Rosamunde Pilcher 2038 (9.06%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)