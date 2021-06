Ascolti TV: dati Auditel di ieri, domenica 20 giugno 2021

Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, domenica 20 giugno 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 il film tv Storia di Nilde ha totalizzato in media 1352 spettatori (share 7.40%); su Canale5 il film Conta su di me ha avuto 2040 spettatori (share 11.74%). Su Italia1 il programma Colorado ha ottenuto 950 spettatori (6.03%); su Rai2 la serie tv Delitti in Paradiso ha totalizzato 1673 spettatori (8.41%) nel primo episodio e 1330 (7.59%) nel secondo; su Rai3 la puntata del programma Kilimangiaro Estate ha intrattenuto 985 spettatori (5.33%); su Rete4 il film Vendetta – Una storia d’amore ha realizzato 941 spettatori (5.37%); su La7 lo speciale Abbattiamoli ha portato a casa 471 spettatori (3.82%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Il lo speciale Il suono della bellezza su Rai1 ha realizzato 1946 spettatori (share 9.90%), la puntata di Paperissima Sprint su Canale5 ha avuto 3219 spettatori (16.42%). La partita di calcio di UEFA Euro 2020: Italia-Galles su Rai1 ha portato a casa 11460 spettatori (60% di share), mentre su Canale5 la puntata del game show Caduta libera ha divertito 917 spettatori (4.97%) nell’anteprima e 1064 (5.23%) nel gioco vero e proprio.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata del programma Linea Verde ha totalizzato 2841 spettatori (21.83% di share), la puntata di Domenica In 2680 spettatori (18.78%) nella prima parte e 2524 (19.71%) nella seconda; su Canale5 la rubrica L’Arca di Noè ha avuto 2099 spettatori (14.10%), l’episodio della soap Beautiful 1665 (11.44%), la puntata di Una vita 1450 (10.79%) e il film Callas Forever 570 (4.03%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)