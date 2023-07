Ascolti TV: dati Auditel di ieri, domenica 2 luglio 2023

Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, domenica 2 luglio 2023, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la serie tv in replica Scomparsa ha totalizzato 2281 spettatori (15,58% di share); su Canale5 il film Coach Carter si è portato a casa 1156 spettatori (share 9,42%). Su Italia1 gli episodi di FBI Most Wanted ha ottenuto in media 841 spettatori (6,28%); su Rai2 il programma musicale Tim Summer Hits ha totalizzato 1492 spettatori (10,92%), mentre su Rai3 il programma Kilimangiaro – Il viaggio che verrà ha intrattenuto 818 spettatori (5,80%). Su Rete4 il film Baciato dalla Fortuna ha realizzato 549 spettatori (3,95%), infine su La7 il Palio di Siena 2023 è stato visto da 749 spettatori (5,08%).

Ascolti tv Access prime time

La puntata del contenitore Techetechetè su Rai1 ha portato a casa 2756 spettatori (19,04%), mentre su Canale5 Paperissima Sprint ne ha intrattenuti 2220 (15,35%). Su Rai3 la puntata di Sapiens Files ha avuto 561 spettatori (3,89%); su La7 la puntata del programma di attualità In Onda assente.

Ascolti tv Preserale

Su Rai1 il quiz show Reazione a Catena ha totalizzato 2099 spettatori (20,65%) nella prima parte e 2773 (22,87%) nella seconda. Su Canale5 la puntata del game show Caduta Libera ha intrattenuto invece 1012 spettatori (share del 10,53%) nell’anteprima e 1438 (12,28%) nel gioco vero e proprio. Su La7 la prima parte del Palio delle Contrade di Siena 2023 ha interessato 1346 spettatori (10,20%).

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata del programma Linea Verde estate ha avuto 2350 spettatori (share 21,66%), la puntata del contenitore Domenica In – Il meglio 1300 (12,04%), poi il programma Top Dieci 1396 (15,86%); su Canale5 la rubrica L’Arca di Noè ha avuto 2375 spettatori (19,58%), la soap Beautiful 2292 (19,67%), la soap Terra Amara 2343 (21,41%), poi Un altro domani 1233 spettatori (13,01%) e il film del ciclo Tante Storie 793 (9,14%) nella seconda.

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)