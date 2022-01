Ascolti TV: dati Auditel di ieri, domenica 2 gennaio 2022

Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, domenica 2 gennaio 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 il film Un viaggio a quattro zampe ha totalizzato 2996 spettatori (13.62% di share); su Canale5 il film Un Amore così grande ha avuto 2467 spettatori (share 10.85%). Su Italia1 il programma Freedom – Oltre il confine ha ottenuto 1027 spettatori (5.43%); su Rai2 il film Genitori in trappola ha totalizzato 1605 spettatori (7.15%), mentre su Rai3 il programma Città Segrete ha portato a casa 1547 spettatori (7.24%). Su Rete4 il film Il Domani tra di noi ha realizzato 1185 spettatori (5.68%), infine su La7 il film Il Gattopardo ha portato a casa 973 spettatori (4.69%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 il programma Soliti Ignoti ha intrattenuto 5317 spettatori (22.32% di share), mentre la puntata del programma Paperissima Sprint su Canale5 ha avuto 3385 spettatori (14.20%). Su Rai1 la puntata del quiz show L’Eredità ha totalizzato 3675 spettatori (19.48%) nella prima parte e 4796 (22.76%) nella seconda parte. Su Canale5 la puntata del game show Caduta Libera ha intrattenuto 3100 spettatori (share del 14.86%) nel gioco vero e proprio (con anteprima a 2042 spettatori, 11.03%).

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata di Linea Verde ha avuto 2577 spettatori (share 18.95%), la puntata del contenitore Domenica In 3567 (21.46%) nella prima parte e 3384 (22.08%) nella seconda, mentre la puntata di Da noi…a ruota libera 2879 (16.77%); su Canale5 la rubrica L’Arca di Noè ha avuto spettatori 2503 (14.52%), la soap Beautiful 2090 (12.47%), la soap Una Vita 1953 (11.90%), il film The Christmas Flower 1332 (8.71%) e il film My Best Friend’s Christmas 1189 (7.10%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)