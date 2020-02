Ascolti TV: dati Auditel di ieri, domenica 2 febbraio 2020

Dati Auditel dei programmi più visti di ieri, domenica 2 febbraio 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la fiction Come una madre ha ottenuto 5116 spettatori (21.63% di share); su Canale5 la puntata di Live – Non è la d’Urso ha avuto 2450 spettatori (14.56%). Su Italia1 il programma Enjoy – Ridere fa bene ha ottenuto 996 spettatori (4.42%); su Rai2 la puntata di Che tempo che fa 2197 spettatori (8.66%) nella prima parte e 1611 (8.37%) nella seconda; su Rai3 la puntata di Amore Criminale 959 spettatori (4.03%); su Rete4 il film Into the sun 767 (3.25%); su La7 la puntata di Non è l’Arena ne ha avuti 1007 (5.05%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata di Soliti Ignoti – Il ritorno ha ottenuto 5574 spettatori (21.39% di share) mentre Paperissima Sprint su Canale5 3318 (12.82%). La puntata de L’Eredità ha totalizzato 3478 spettatori (18.17%) nella prima parte e 5016 (23.20%) nella seconda. Su Canale5 la puntata di Avanti un altro! 2982 spettatori (15.55%) nell’anteprima e 3969 (18.55%) nel gioco vero e proprio; su Rai2 Che tempo che farà 1152 (4.91%).

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 Linea Verde 3109 spettatori (19.26%), Domenica In 3233 (18.28%) nella prima parte e 2900 (17.95%) nella seconda, Da noi…a ruota libera 2352 (13.76%); su Canale5 L’Arca di Noè 2608 (13.93%), Beautiful 1959 (10.73%), Una vita 1798 (10.75%), Il Segreto 1965 (12.38%), Domenica Live 2453 (14.53%); su Rai2 Quelli che il calcio 1086 (6.21%) nella prima parte e 1346 (8.35%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)