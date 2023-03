Ascolti TV: dati Auditel di ieri, domenica 19 marzo 2023

Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, domenica 19 marzo 2023, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Vince la serata Resta con me, sebbene in calo, con 3,2 milioni di spettatori. Ulteriore calo per Lo Show dei Record, che porta a casa meno di 2,2 milioni, ma perde qualche spettatore anche Che tempo che fa. Nel pomeriggio Domenica In vince grazie all’assenza di Amici.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la fiction Resta con me ha totalizzato 3243 spettatori (19,00% di share); su Canale5 il programma Lo show dei record si è portato a casa 2168 spettatori (share 13,75%). Su Italia1 il programma Le Iene Presentano: inside ha ottenuto 945 spettatori (5,41%); su Rai2 gli episodi di Blue Bloods hanno totalizzato rispettivamente 833 (4,26%) e 754 (4,00%) spettatori, mentre su Rai3 il talk show Che tempo che fa ha intrattenuto 2216 spettatori (11,44%) nella prima parte e propria e 1419 (10,01%) nel Tavolo. Su Rete4 la puntata del programma di attualità Zona Bianca ha realizzato 498 spettatori (3,58%), infine su La7 la puntata del programma di attualità Non è l’Arena è stata seguita da 706 spettatori (5,02%).

Ascolti tv Access prime time

La puntata dei programma Soliti Ignoti – Il ritorno su Rai1 ha portato a casa 4231 spettatori (21,91%), mentre su Canale5 Paperissima Sprint ne ha intrattenuti 2833 (14,66%). Su Rai3 l’anteprima di Che tempo che fa ha portato a casa 1581 spettatori (8,37%) e su La7 il programma di attualità In Onda ha interessato 799 spettatori (4,13%).

Ascolti tv Preserale

Su Rai1 il quiz show L’Eredità ha totalizzato 2967 spettatori (19,89%) nella prima parte e 4105 (24,18%) nella seconda. Su Canale5 la puntata del game show Avanti un altro! ha intrattenuto invece 2030 spettatori (share del 14,27%) nell’anteprima e 3142 (18,89%) nel gioco vero e proprio.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata del programma Linea Verde ha avuto 2823 spettatori (share 23,47%), la puntata del contenitore Domenica In 2698 (22,05%) nella prima parte, 2428 (21,43%) nella seconda e 2383 (21,37%) nella parte finale, poi Da noi…a ruota libera 1795 (15,89%); su Canale5 la rubrica L’Arca di Noè ha avuto 2486 spettatori (18,06%), la soap Beautiful 2080 (16,10%), la soap Terra Amara 2402 (20,69%), poi la puntata del talk show Verissimo 2002 spettatori (17,99%) nella prima parte e 2115 (16,23%) nella seconda.

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)