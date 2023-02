Ascolti TV: dati Auditel di ieri, domenica 19 febbraio 2023

Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, domenica 19 febbraio 2023, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Vince la serata Resta con me, che totalizza 3,8 milioni di spettatori. Ascolti in calo per Lo Show dei Record, che si ferma a 2,4 milioni, mentre rimane stabile Che tempo che fa. Nel pomeriggio Amici assente lascia spazio a Domenica In.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la fiction Resta con me ha totalizzato 3830 spettatori (20,86% di share); su Canale5 il programma Lo show dei record si è portato a casa 2376 spettatori (share 14,33%). Su Italia1 il film Red 2 ha ottenuto 1028 spettatori (5,35%); su Rai2 l’episodio della serie tv N.C.I.S. Los Angeles ha avuto 817 spettatori (3,88%) e a seguire quello di Blue Bloods 701 (3,49%), mentre su Rai3 il talk show Che tempo che fa ha intrattenuto 2698 spettatori (12,92%) nella puntata vera e propria e 1673 (10,64%) nel Tavolo. Su Rete4 la puntata del programma di attualità Zona Bianca ha realizzato 512 spettatori (3,49%), infine su La7 la puntata del programma di attualità Non è l’Arena è stata seguita da 1034 spettatori (7,18%).

Ascolti tv Access prime time

La puntata dei programma Soliti Ignoti – Il ritorno su Rai1 ha portato a casa 4891 spettatori (23,33%), mentre su Canale5 Paperissima Sprint ne ha intrattenuti 3470 (16,55%). Su Rai3 l’anteprima di Che tempo che fa ha portato a casa 1567 spettatori (7,68%) e su La7 il programma di attualità In Onda ha interessato 1042 spettatori (4,97%). Su Italia1 l’episodio della serie tv N.C.I.S. Unità Anticrimine ha portato a casa 1181 spettatori (5,84%).

Ascolti tv Preserale

Su Rai1 il quiz show L’Eredità ha totalizzato 3327 spettatori (20,74%) nella prima parte e 4553 (25,02%) nella seconda. Su Canale5 la puntata del game show Avanti un altro! ha intrattenuto invece 2661 spettatori (share del 17,04%) nell’anteprima e 2411 (19,05%) nel gioco vero e proprio.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata del programma Linea Verde ha avuto 3378 spettatori (share 23,06%), la puntata del contenitore Domenica In 3618 (24,95%) nella prima parte, 3000 (22,05%) nella seconda e 2652 (19,92%) nella parte finale, poi Da noi…a ruota libera 2207 (15,67%); su Canale5 la rubrica L’Arca di Noè ha avuto 2960 spettatori (18,52%), la puntata del talent show Amici di Maria De Filippi assente, Beautiful 2300 (15,30%), Terra Amara 2507 (18,03%), poi la puntata del talk show Verissimo – Speciale Maurizio Costanzo 2818 spettatori (21,10%) nella prima parte e 2698 (18,80%) nella seconda.

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)