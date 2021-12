Ascolti TV: dati Auditel di ieri, domenica 19 dicembre 2021

Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, domenica 19 dicembre 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 lo speciale Telethon – Soliti Ignoti ha totalizzato 3781 spettatori (18.58% di share); su Canale5 la puntata del talent show All Together Now ha avuto 2031 spettatori (share 13.02%). Su Italia1 il programma Freedom – Oltre il confine ha ottenuto 900 spettatori (4.61%); su Rai2 l’episodio della serie tv N.C.I.S. Los Angeles ha totalizzato 983 spettatori (4.13%), mentre quello di N.C.I.S. New Orleans 752 (3.40%); su Rai3 il talk show Che tempo che fa ha portato a casa 2448 spettatori (10.38%) nella puntata vera e propria e 1577 (8.78%) nel Tavolo finale; su Rete4 il programma di attualità Controcorrente Prima Serata ha realizzato 634 spettatori (3.52%); infine su La7 il documentario del ciclo Atlantide ha portato a casa 336 spettatori (1.60%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la “normale” puntata del programma Soliti Ignoti assente, mentre lo speciale TG5 su Canale5 ha avuto 2992 spettatori (12.58%). Su Rai3 l’anteprima di Che tempo che fa ha portato a casa 1800 spettatori (8.11%), mentre su La7 la puntata del programma di attualità In Onda ha interessato 699 spettatori (2.94%). Su Rai1 la puntata del quiz show L’Eredità ha totalizzato 2957 spettatori (17.13%) nella prima parte e 4228 (21.27%) nella seconda parte. Su Canale5 la puntata del game show Caduta Libera ha intrattenuto 3087 spettatori (share del 15.72%) nel gioco vero e proprio (anteprima a 2221 spettatori, 12.94%).

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata di Linea Verde ha avuto 2965 spettatori (share 21.60%), la puntata del contenitore Domenica In 3226 (19.79%) nella prima parte e 2860 (19.39%) nella seconda, mentre lo speciale dedicato a Telethon 2028 (13.28%); su Canale5 la rubrica L’Arca di Noè ha avuto 2583 spettatori (15.70%), la puntata del talent show Amici di Maria De Filippi 3070 (20.02%), quella di Verissimo 2508 (17.24%) nella prima parte e 2264 (14.33%) nella seconda parte.

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)