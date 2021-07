Ascolti TV: dati Auditel di ieri, domenica 18 luglio 2021

Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, domenica 18 luglio 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la fiction Vivi e lascia vivere ha totalizzato in media 1729 spettatori (9.28% di share) nel primo episodio e 1298 (8.26%) nel secondo; su Canale5 la fiction Grand Hotel – Intrighi e Passioni ha avuto in media 1429 spettatori (share 9.87%). Su Italia1 il programma Colorado ha ottenuto 884 spettatori (5.77%); su Rai2 la serie tv Delitti in Paradiso ha totalizzato 1687 spettatori (8.95%) nel primo episodio e 1769 (10.58%) nel secondo; su Rai3 il programma documentaristico Kilimangiaro Estate ha intrattenuto 1037 spettatori (5.99%); su Rete4 il film The Next Three Days ha realizzato 670 spettatori (4.35%); su La7 il film Scoprendo Forrester ha portato a casa 442 spettatori (2.95%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata del programma Techetechetè ha coinvolto 3232 spettatori (17.36% di share), mentre la puntata di Paperissima Sprint su Canale5 ha avuto 2749 spettatori (14.87%). Su Rai1 la puntata di Reazione a catena ha portato a casa 1916 spettatori (15.22%) nel primo episodio e 3185 (21.55%) nel secondo. Su Canale5 la puntata del gioco Conto alla rovescia ha intrattenuto 855 spettatori (6.98%) nell’anteprima e 1427 (9.90%) nel gioco vero e proprio.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata del programma Linea Verde Estate ha totalizzato 2576 spettatori (20.23% di share), la puntata di Domenica In – Il meglio 1652 spettatori (13.01%) e il film Tutto può succedere 862 (7.57%); su Canale5 la rubrica L’Arca di Noè ha avuto 2185 spettatori (14.90%), l’episodio della soap Beautiful 1960 (13.97%), la puntata di Una vita 1608 (12.90%) e la fiction Grand Hotel – Intrighi e Passioni 834 (7.28%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)