Ascolti TV: dati Auditel di ieri, domenica 15 marzo 2020

Dati Auditel dei programmi più visti di ieri, domenica 15 marzo 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la fiction Bella da morire ha ottenuto in media 5584 spettatori (share 20.43%); su Canale5 la puntata di Live – Non è la d’Urso ha avuto 3058 spettatori (14.36%). Su Italia1 il film Rampage – Furia animale ha ottenuto 2332 spettatori (8.24%); su Rai2 la puntata di Che tempo che fa 2895 spettatori (9.88%) nella prima parte e 2291 (9.91%) nella seconda; su Rai3 il film Parigi a tutti i costi 837 spettatori (2.89%); su Rete4 L’amore all’improvviso – Larry Crowne 745 (2.70%); su La7 la puntata di Non è l’Arena ne ha avuti 1505 (7.19%), con anteprima a 1944 (6.36%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata di Soliti ignoti ha ottenuto 6266 spettatori (20.55%), mentre Paperissima Sprint su Canale5 4563 spettatori (14.97%). La puntata de L’Eredità ha totalizzato 4311 spettatori (17.32%) nella prima parte e 6158 (21.90%) nella seconda. Su Canale5 la puntata di Avanti un altro! 3142 spettatori (13.05%) nell’anteprima e 4950 (17.96%) nel gioco vero e proprio; su Rai2 Che tempo che farà 1214 (4.08%).

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 Linea Verde 4260 spettatori (18.85%), Italia Sì! 4094 (19.57%), la replica di Domenica In 2821 (14.49%), mentre Da noi…a ruota libera 2777 (12.61%); su Canale5 L’Arca di Noè 3353 (13.31%), Beautiful 2672 (11.30%), il film del ciclo Inga Lindstrom 1874 (9.26%), il film del ciclo Rosamunde Pilcher 2039 (9.70%); su Rai2 Quelli che il calcio %) nella prima parte e %).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)