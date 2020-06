Ascolti TV: dati Auditel di ieri, domenica 14 giugno 2020

Dati Auditel dei programmi più visti di ieri, domenica 14 giugno 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 il varietà Top Dieci ha ottenuto 3969 spettatori (share 19.16%) nel primo episodio e 2791 (14.82%) nel secondo; su Canale5 la puntata di Live – Non è la d’Urso ha avuto 1971 spettatori (12.09%). Su Italia1 il film Una notte da leoni 2 ha ottenuto 1292 spettatori (5.55%); su Rai2 la puntata di Hawaii Five-0 1266 spettatori (5.43%), quella di NCIS New Orleans 1175 (5.03%); su Rai3 la puntata di Storie Maledette 1408 spettatori (6.65%); su Rete4 il film Romanzo criminale 576 spettatori (2.68%); su La7 la puntata di Non è l’Arena 1219 (6.90%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata de I Soliti Ignoti ha ottenuto 4741 spettatori (share 21.41%), mentre Paperissima Sprint su Canale5 3016 spettatori (13.85%). Su Rai3 la puntata di Che ci faccio qui ha interessato 1163 spettatori (5.05%). La puntata de L’Eredità ha totalizzato 2346 spettatori (17.72%) nella prima parte e 3790 (21.32%) nella seconda. Su Canale5 la puntata di Avanti un altro! 1501 spettatori (11.58%) nell’anteprima e 2441 (15.44%) nel gioco vero e proprio.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 Linea Verde ha totalizzato 3147 (21.50%), la puntata di Domenica In 2975 (19.89%) nella prima parte, 2763 (22.11%) nella seconda, mentre Da noi…a ruota libera 1886 (15.83%); su Canale5 L’Arca di Noè 2469 (14.87%), In viaggio con papà 1349 (9.69%), Io so che tu sai che io so 1067 (9.09%), il film La casa nel lago del tempo 1200 (9.23%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)