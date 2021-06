Ascolti TV: dati Auditel di ieri, domenica 13 giugno 2021

Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, domenica 13 giugno 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 il calcio, con la partita di UEFA Euro 2020: Olanda-Ucaina ha totalizzato in media 2896 spettatori (share 14.30%); su Canale5 il film Instant Family ha avuto 2098 spettatori (share 10.70%). Su Italia1 il film Un’estate al mare ha ottenuto 1020 spettatori (5.39%); su Rai2 la serie tv Delitti in Paradiso ha totalizzato 1368 spettatori (6.53%) nel primo episodio e 1250 (6.48%) nel secondo; su Rai3 la puntata del programma Kilimangiaro Estate ha intrattenuto 683 spettatori (3.44%); su Rete4 il film Inconceivable ha realizzato 575 spettatori (3.04%); su La7 la puntata del programma di attualità Non è l’Arena ha portato a casa 1187 spettatori (5.72%) nella prima parte e 915 (8.78%) nella seconda parte.

Ascolti tv Access prime time e preserale

Il pre-partita di UEFA Euro 2020 su Rai1 ha realizzato 3289 spettatori (share 17.15%), la puntata di Paperissima Sprint su Canale5 ha avuto 2632 spettatori (13.83%). La puntata di Reazione a Catena su Rai1 assente, mentre su Canale5 la puntata del game show Caduta libera ha divertito 1133 spettatori (9.49%) nell’anteprima e 2090 (14.86%) nel gioco vero e proprio.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la partita di calcio di UEFA Euro 2020: Inghilterra-Croazia ha totalizzato 2921 spettatori (22.46% di share), la replica del programma Con il cuore – Nel nome di Francesco 1477 spettatori (12.03%); su Canale5 la rubrica L’Arca di Noè ha avuto 2224 spettatori (15.22%), l’episodio della soap Beautiful 1971 (13.85%), la puntata di Una vita 1728 (12.85%) e la fiction L’Isola di Pietro 857 (7.46%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)