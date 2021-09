Ascolti TV: dati Auditel di ieri, domenica 12 settembre 2021

Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, domenica 12 settembre 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 il film Sul tetto del mondo ha totalizzato in media 2405 spettatori (13.14% di share); su Canale5 la puntata della nuova edizione di Scherzi a parte ha avuto in media 3506 spettatori (share 21.29%). Su Italia1 il programma sportivo Pressing ha ottenuto 535 spettatori (2.68%) nella prima parte e 433 (3.87%) nella seconda; su Rai2 l’episodio del telefilm NCIS Los Angeles ha totalizzato 1118 spettatori (5.47%), poi quello di NCIS New Orleans 1189 (6.08%); su Rai3 il film Martin Eden ha intrattenuto 671 spettatori (3.72%); su Rete4 il film Come un uragano ha realizzato 686 spettatori (3.82%); su La7 il documentario del ciclo Atlantide ha portato a casa 348 spettatori (2.61%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 la puntata del programma Soliti Ignoti ha coinvolto 4065 spettatori (20.12% di share), mentre la puntata di Paperissima Sprint su Canale5 ha avuto 3008 spettatori (14.87%). Su Rai1 la puntata di Reazione a catena ha portato a casa 2338 spettatori (18.08%) nella prima parte e 3477 (22.28%) nella seconda. Su Canale5 la puntata del gioco Caduta Libera ha intrattenuto 1307 spettatori (10.44%) nell’anteprima e 1914 (12.56%) nel gioco vero e proprio.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata di Da noi a ruota libera – Il meglio 1360 spettatori (9.79%), la riproposizione dello show musicale Seat Music Awards 1470 (12.63%); su Canale5 la rubrica L’Arca di Noè ha avuto 2000 spettatori (13.21%), la puntata della soap Beautiful 1952 (13.15%), quella di Una vita 1642 (11.96%) e il film del ciclo Tante Storie 939 (8.12%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)