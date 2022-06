Ascolti TV: dati Auditel di ieri, domenica 12 giugno 2022

Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, domenica 12 giugno 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 le repliche della serie tv Mina Settembre hanno totalizzato in media 2759 spettatori (16.76% di share); su Canale5 il film Sergente Rex si è portata a casa 2062 spettatori (share 13.42%). Su Italia1 il film Una notte da leoni ha ottenuto 743 spettatori (4.79%); su Rai2 il calcio, con la partita di Serie C: Palermo-Padova hanno avuto 1380 spettatori (8.64%), mentre su Rai3 il film Una doppia verità ha intrattenuto 881 spettatori (5.37%). Su Rete4 il programma di attualità Zona Bianca ha realizzato 494 spettatori (4.04%), infine su La7 la puntata del programma di attualità Non è l’Arena è stata vista da 774 spettatori (6.25%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 il programma I soliti ignoti – Il ritorno ha intrattenuto 3537 spettatori (22.28% di share), mentre la puntata del programma Paperissima Sprint su Canale5 ha divertito 2233 spettatori (14.39%). Su La7 il programma di attualità In Onda ha interessato 861 spettatori (5.60%). Su Rai1 la puntata del quiz show Reazione a Catena ha totalizzato 2344 spettatori (22.28%) nella prima parte e 3233 (27.36%) nella seconda parte. Su Canale5 la puntata del game show Avanti un Altro! ha intrattenuto invece 1018 spettatori (share del 10.00%) nell’anteprima e 1586 (13.68%) nel gioco vero e proprio.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata del programma Linea Verde Estate ha avuto 2828 spettatori (share 24.36%), la puntata del contenitore Domenica In – Il meglio di 1791 (14.72%) nella prima parte, 1563 (13.76%) nella seconda, 1523 (14.64%) nella terza parte, mentre la replica del programma Con il cuore – Nel nome di Francesco 1318 (13.91%); su Canale5 la rubrica L’Arca di Noè ha avuto 2116 spettatori (16.36%), la soap opera Beautiful 1879 (15.21%), la soap Una vita 1780 (15.44%), Grand Hotel – Intrighi e Passioni 1127 (11.04%), la replica della fiction Luce dei tuoi occhi 832 spettatori (8.84%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)