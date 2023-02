Ascolti TV: dati Auditel di ieri, domenica 12 febbraio 2023

Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, domenica 12 febbraio 2023, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Grande successo per Le Indagini di Lolita Lobosco 2, che chiude con 5,3 milioni di spettatori. Stabile Che tempo che fa. Ottimi ascolti per l’annuale speciale sanremese di Domenica In.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la fiction Le indagini di Lolita Lobosco 2 ha totalizzato 5307 spettatori (28,93% di share); su Canale5 il film Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse si è portato a casa 1506 spettatori (share 8,18%). Su Italia1 il film Fast & Furious – Hobbs & Shaw ha ottenuto 924 spettatori (5,29%); su Rai2 l’episodio della serie tv N.C.I.S. Los Angeles ha avuto 803 spettatori (3,85%) e a seguire quello di Blue Bloods 671 (3,43%), mentre su Rai3 il talk show Che tempo che fa ha intrattenuto 2554 spettatori (12,39%) nella puntata vera e propria e 1638 (11,11%) nel Tavolo. Su Rete4 la puntata del programma di attualità Zona Bianca ha realizzato 706 spettatori (4,38%), infine su La7 la puntata del programma di attualità Non è l’Arena è stato seguito da 864 spettatori (6,09%).

Ascolti tv Access prime time

La puntata lo speciale Sanremo 2023 – Dietrofestival su Rai1 ha portato a casa 4584 spettatori (26,08%), mentre su Canale5 Paperissima Sprint ne ha intrattenuti 3094 (14,63%). Su Rai3 l’anteprima di Che tempo che fa ha portato a casa 1711 spettatori (8,41%) e su La7 il programma di attualità In Onda ha interessato 920 spettatori (4,35%). Su Italia1 l’episodio della serie tv N.C.I.S. Unità Anticrimine ha portato a casa 1258 spettatori (6,13%).

Ascolti tv Preserale

Su Rai1 il quiz show L’Eredità ha totalizzato 4075 spettatori (25,52%) nella prima parte e 4916 (27,60%) nella seconda. Su Canale5 la puntata del game show Avanti un altro! ha intrattenuto invece 2413 spettatori (share del 15,70%) nell’anteprima e 3218 (18,48%) nel gioco vero e proprio.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata del programma Linea Verde ha avuto 3601 spettatori (share 27,21%), la puntata del contenitore Domenica In – Speciale Sanremo 5367 (38,34%) nella prima parte, 4685 (35,76%) nella seconda e 4258 (30,39%) nella parte finale; su Canale5 la rubrica L’Arca di Noè ha avuto 2194 spettatori (14,45%), la puntata del talent show Amici di Maria De Filippi 2671 (19,29%), poi la puntata del talk show Verissimo 2100 spettatori (16,02%) nella prima parte e 1914 (13,81%) nella seconda.

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)