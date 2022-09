Ascolti TV: dati Auditel di ieri, domenica 11 settembre 2022

Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, domenica 11 settembre 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la finale dei Mondiali di Volley Maschile: Italia-Polonia ha totalizzato 3752 spettatori (22.52% di share); su Canale5 il film Harriet si è portato a casa 1597 spettatori (share 11.36%). Su Italia1 il film Aquaman ha ottenuto 913 spettatori (5.99%); su Rai2 lo Speciale Tg2 Post ha avuto 574 spettatori (3.33%) e l’episodio della serie tv Bull 478 (2.95%), mentre su Rai3 il programma di approfondimento giornalistico PresaDiretta ha interessato 791 spettatori (4.98%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Zona Bianca ha realizzato 595 spettatori (4.61%), infine su La7 il programma di attualità Non è l’Arena è stato seguito da 526 spettatori (4.44%).

Ascolti tv Access prime time

Su Rai1 il programma Techetecheté assente per la finale dei Mondiali di pallavolo maschile, mentre la puntata del programma Paperissima Sprint su Canale5 ha divertito 2875 spettatori (16.92%). Su Rai3 il programma Sapiens Files – Un solo pianeta ha portato a casa 757 spettatori (4.56%) e su La7 il programma di attualità In Onda ha interessato 959 spettatori (5.72%). Su Italia1 l’episodio di N.C.I.S. New Orleans è stato visto da 918 spettatori (5.56%).

Ascolti tv Access Preserale

Su Rai1 la puntata del quiz show Reazione a Catena ha totalizzato 2335 spettatori (22.20%) nella prima parte e 3402 (26.83%) nella seconda parte. Su Canale5 la puntata del game show Caduta Libera Weekend ha intrattenuto invece 1288 spettatori (share del 12.76%) nell’anteprima e 1932 (15.67%) nel gioco vero e proprio.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata del programma Linea Verde Estate ha avuto 2737 spettatori (share 23.95%), la puntata del contenitore pomeridiano Domenica In 2189 (17.87 %) nella prima parte e 1882 (16.55%) nella seconda, poi Tim Music Awards Speciale 1586 (17.56%); su Canale5 la rubrica L’Arca di Noè ha avuto 1892 spettatori (14.89%), la soap opera Beautiful 1704 (13.91%), la soap Una vita 1073 (8.85%), il film del ciclo Tante Storie 774 spettatori (8.15%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)