Ascolti TV: dati Auditel di ieri, domenica 11 luglio 2021

Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, domenica 11 luglio 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 il calcio, con la Finale UEFA Euro 2020: Italia-Inghilterra vinta dagli Azzurri ha totalizzato in media 18172 spettatori (73.68% di share); su Canale5 il film Vittoria e Abdul ha avuto 388 spettatori (share 1.56%). Su Italia1 il film La fidanzata di papà ha ottenuto 233 spettatori (0.94%); su Rai2 il film Amore, cucina e curry ha totalizzato 360 spettatori (1.45%); su Rai3 il film I segreti di Osage County ha intrattenuto 237 spettatori (0.95%); su Rete4 il film La mia Africa ha realizzato 276 spettatori (1.15%); su La7 il documentario I Segreti della Corona ha portato a casa 152 spettatori (0.77%).

Ascolti tv Access prime time e preserale

Su Rai1 il pre-partita di UEFA Euro 2020: Italia-Inghilterra ha coinvolto 14124 spettatori (68.79% di share), mentre la puntata di Paperissima Sprint su Canale5 ha avuto 861 spettatori (3.88%). Su Rai1 la puntata di Reazione a catena assente, al suo posto lo speciale La Grande Attesa, che ha portato a casa 2804 spettatori (19.30%). Su Canale5 la puntata del gioco Caduta libera ha intrattenuto 1153 spettatori (8.55%) nell’anteprima e 1786 (12.42%) nel gioco vero e proprio.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata del programma Linea Verde Estate ha totalizzato 2817spettatori (22.57% di share), la puntata di Domenica In – Il meglio 1638 spettatori (12.00%) e il programma in replica Una voce per Padre Pio 1192 (8.56%); su Canale5 la rubrica L’Arca di Noè ha avuto 2123 spettatori (14.68%), l’episodio della soap Beautiful 1778 (13.01%), la puntata di Una vita 1491 (10.88%) e il telefilm L’isola di Pietro 3 803 (5.76%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)