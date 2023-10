Ascolti TV: dati Auditel di ieri, domenica 1 ottobre 2023

Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, domenica 1 ottobre 2023, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 la fiction Cuori 2 ha totalizzato 3224 spettatori (18,16% di share) nel primo episodio e 2893 (20,85%) nel secondo; su Canale5 il game show Caduta Libera – I Migliori si è portato a casa 1690 spettatori (share 11,92%). Su Italia1 gli episodi di FBI Most Wanted hanno ottenuto in media 1141 spettatori (6,54%); su Rai2 la puntata del docureality Il Collegio 8 ha totalizzato 1011 spettatori (5,65%), con anteprima a 818 (4,37%), mentre su Rai3 la puntata del programma Il Provinciale ha intrattenuto 672 spettatori (3,78%). Su Rete4 la puntata del programma Dritto e Rovescio ha realizzato 906 spettatori (7,13%), infine su La7 il programma di attualità In Onda è stato visto da 647 spettatori (3,95%).

Ascolti tv Access prime time

La puntata del game show Affari tuoi su Rai1 ha portato a casa 4305 spettatori (23,07%), mentre su Canale5 Paperissima Sprint ne ha intrattenuti 2597 (13,92%). Su Rai3 la puntata del programma Chesarà… ha avuto 665 spettatori (3,67%); su La7 la puntata di In altre parole domenica ne ha totalizzati invece 1189 (6,37%).

Ascolti tv Preserale

Su Rai1 il quiz show Reazione a Catena ha totalizzato 2404 spettatori (20,67%) nella prima parte e 3695 (25,87%) nella seconda. Su Canale5 la puntata del game show Caduta Libera ha intrattenuto invece 1676 spettatori (share del 15,56%) nell’anteprima e 2194 (15,81%) nel gioco vero e proprio.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 la puntata del programma Linea Verde ha avuto 2693 spettatori (share 23,20%), la puntata del contenitore Domenica In 2191 (18,59%) nella prima parte, 1591 (16,56%) nella seconda parte e 1238 (13,65%) nel finale, il programma Da noi…a ruota libera 1409 (15,11%); su Canale5 la rubrica L’Arca di Noè ha avuto 2347 spettatori (18,27%), il talent show Amici di Maria De Filippi 2598 (23,67%), poi il programma Verissimo 1991 spettatori (22,15%) nella prima parte e 1791 (18,82%) nella seconda.

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)