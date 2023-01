Ascolti TV: dati Auditel di ieri, domenica 1 gennaio 2023

Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, domenica 1 gennaio 2023, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata

Su Rai1 lo show Roberto Bolle – Danza con me ha totalizzato 2798 spettatori (17.91% di share); su Canale5 il programma Concerto per la Pace – 30 anni di Natale in Vaticano si è portato a casa 1867 spettatori (share 12.33%). Su Italia1 il film Il Cosmo sul Comò ha ottenuto 1421 spettatori (7.80%); su Rai2 il film Pinocchio hanno avuto 1183 spettatori (6.49%), mentre su Rai3 il film Sempre Amici ha intrattenuto 950 spettatori (5.64%). Su Rete4 il film Hachiko – Il tuo migliore amico ha realizzato 942 spettatori (5.34%), infine su La7 il film Cocoon – L’energia dell’universo è stato seguito da 334 spettatori (1.90%).

Ascolti tv Access prime time e Preserale

La puntata del gioco Soliti ignoti – Il ritorno su Rai1 ha intrattenuto 4238 spettatori (22.10%), mentre su Canale5 la puntata di Paperissima Sprint ha divertito 3079 spettatori (16.11%). Su Italia1 l’episodio della serie tv N.C.I.S. Unità Anticrimine ha portato a casa 1127 spettatori (5.92%). Su Rai1 il quiz show L’Eredità ha totalizzato 2370 spettatori (15.80%) nella prima parte e 3504 (20.79%) nella seconda. Su Canale5 la puntata del game show Caduta Libera Weekend ha intrattenuto invece 2120 spettatori (share del 14.10%) nell’anteprima e 3013 (17.88%) nel gioco vero e proprio.

Ascolti tv Daytime

Su Rai1 il Concerto di Capodanno da La Fenice di Venezia ha avuto 3283 spettatori (share 26.40%), la puntata del contenitore Domenica In 2664 (20.81%) nella prima parte e 2769 (23.18%) nella seconda e 2552 (21.80%) nella terza, il Tg1 – Edizione Straordinaria 1613 spettatori (12.31%); su Canale5 la rubrica L’Arca di Noè ha avuto 2178 spettatori (15.50%), il film C’è posta per te 1157 (9.42%), poi il film Natale a 4 Zampe 1179 spettatori (9.20%). Su Rai2 il Concerto di Capodanno di Vienna 2217 (17%).

*Dati di ascolto espressi in migliaia (es. 7500=7.500.000 spettatori)