Alle ore 21.00 di martedì 29 aprile si gioca Arsenal-PSG, partita in programma per la semi finale di Champions League 2024-25. Ecco di seguito come seguire la gara in diretta. L’indice che segue vi porterà direttamente al paragrafo che vi interessa.

Arsenal-PSG in TV

La partita Arsenal-PSG sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Tv8 e per abbonati su Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Massimo Marianella, commento Luca Marchegiani, bordocampo Gianluigi Bagnulo.

