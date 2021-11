Arisa a Ballando del 6 novembre 2021 (video e gallery)

La quarta puntata di Ballando con le Stelle 2021 di stasera, 6 novembre, in onda su Rai1, ha portato in scena anche la coppia formata dalla cantante e volto televisivo Arisa e dalla new-entry del programma Vito Coppola, 11 volte campione italiano. La coppia ha ballato un Tango sulle note di Altalene, il suo singolo appena uscito. Arisa ha ancora il piede infortunato, nonostante sia in via di guarigione.

Arisa: i voti a Ballando

La coppia è stata giudicata dalla giuria formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Arisa riesce sempre a dare il massimo, seppure non sia perfetta nel ballo. La Smith gli ha chiesto ancor più intensità, ma in generale è stata apprezzata la sua leggerezza e la sua capacità di lasciarsi andare. Il voto totale della coppia è stato di 42 punti.

A voi il video dell’esibizione di Arisa e Vito Coppola di stasera. A seguire, alcune immagini di quanto visto.

Video Arisa – 6 novembre 2021 IN ARRIVO