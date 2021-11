Arisa a Ballando del 27 novembre 2021 (video e gallery)

La settima puntata di Ballando con le Stelle 2021 di stasera, 27 novembre, in onda su Rai1, ha portato nuovamente in scena anche la coppia formata dalla cantante e volto televisivo Arisa e dalla new-entry del programma Vito Coppola, 11 volte campione italiano. La coppia ha ballato un sensualissimo Freestyle Lento sulle note del brano Cuore, della stessa Arisa.

Arisa: i voti a Ballando

La coppia è stata giudicata dalla giuria formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Un’altra performance eccellente per la coppia, con tanto di introduzione a luci rosse. La giuria si è complimentata per l’armonia nella coppia, nonostante in qualche passo Arisa sia un po’ scoordinata…ma in modo quasi positivo. Il voto totale della coppia è stato di 48 punti!

A voi il video dell’esibizione di Arisa e Vito Coppola di stasera. A seguire, alcune immagini di quanto visto.

Un cuore prigioniero è la storia che @ARISA_OFFICIAL ci racconta nel ballo insieme a @Vito__Coppola ma anche nel suo nuovo singolo.#BallandoConLeStelle @Ballando_Rai pic.twitter.com/1WG16XzzJY — Milly Carlucci (@milly_carlucci) November 27, 2021