Arisa a Ballando del 20 novembre 2021 (video e gallery)

La sesta puntata di Ballando con le Stelle 2021 di stasera, 20 novembre, in onda su Rai1, ha portato nuovamente in scena anche la coppia formata dalla cantante e volto televisivo Arisa e dalla new-entry del programma Vito Coppola, 11 volte campione italiano. La coppia ha ballato una Bachata sulle note del brano (I’ve Had) The Time of My Life, colonna sonora del film Dirty Dancing.

Arisa: i voti a Ballando

La coppia è stata giudicata dalla giuria formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. La coppia ha reinterpretato le sensuali scene del famoso film, con tanto di bacio (cinematografico) sul quale si è poi creato “il caso”. Tanti i complimenti da parte della giuria. Il voto totale della coppia è stato di 49 punti!

A voi il video dell’esibizione di Arisa e Vito Coppola di stasera. A seguire, alcune immagini di quanto visto.