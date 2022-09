Arena Suzuki 60 70 80 e… 90, scaletta, cantanti e canzoni stasera, 24 settembre 2022

Torna, con la seconda edizione, Arena Suzuki, il programma condotto da Amadeus dall’Arena di Verona che ripercorre alcuni decenni tramite i più grandi artisti e le loro canzoni. Se l’anno scorso il programma faceva cantare i brani degli Anni ’60, ’70 ed ’80, la seconda edizione porterà sul palco anche le canzoni degli Anni ’90.

In tutto, sono tre le puntate (una in più rispetto all’anno scorso), già registrare e che vanno in onda su Raiuno il 17 e 24 settembre ed il 1° ottobre 2022. Al fianco di Amadeus ci sarà il dj Massimo Alberti, su un’apposita consolle che il conduttore ogni tanto raggiungerà.

Ma quali sono i cantanti della seconda puntata del 24 settembre 2022? La puntata, registrata il 12 settembre scorso, vede esibirsi sul palco dell’Arena di Verona numerosi cantanti, che vi riportiamo di seguito. Il brano che è stato segnato non è l’unico che canteranno.

Holly Johnson–Frankie Goes To Hollywood, con “Relax”

Aqua, con “Barbie Girl”

The Trammps, con “Disco Inferno”

Haddaway, con “What Is Love”

Umberto Tozzi, con “Stella Stai”

Katrina, con “Walking On Sunshine”

Fools Garden, con “Lemon Tree”

Nik Kershaw, con “The Riddle”

Fabio Concato, con “Domenica Bestiale”

Amii Stewart, con “Knock On Wood”

Rockets, con “Galactica”

Double Dee, con “Found Love”

Dik Dik, con “L’Isola Di Wight”

Double You, con “Please Don’T Go”

Raf, con “Sei La Più Bella Del Mondo”

Arena Suzuki 60 70 80 e… 90, come vederlo

È possibile vedere Arena Suzuki 60 70 80 e… 90 durante la messa in onda su Raiuno o in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.