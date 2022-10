Arena Suzuki 60 70 80 e… 90, scaletta, cantanti e canzoni stasera, 1° ottobre 2022

Torna, con la seconda edizione, Arena Suzuki, il programma condotto da Amadeus dall’Arena di Verona che ripercorre alcuni decenni tramite i più grandi artisti e le loro canzoni. Se l’anno scorso il programma faceva cantare i brani degli Anni ’60, ’70 ed ’80, la seconda edizione porterà sul palco anche le canzoni degli Anni ’90.

In tutto, sono tre le puntate (una in più rispetto all’anno scorso), già registrare e che vanno in onda su Raiuno il 17 e 24 settembre ed il 1° ottobre 2022. Al fianco di Amadeus ci sarà il dj Massimo Alberti, su un’apposita consolle che il conduttore ogni tanto raggiungerà.

Ma quali sono i cantanti dell’ultima puntata del 1° ottobre 2022? La puntata, registrata a settembre, vede esibirsi sul palco dell’Arena di Verona numerosi cantanti, che vi riportiamo di seguito. Il brano che è stato segnato non è l’unico che canteranno.

Max Pezzali e Mauro Repetto (883) Con “Nord Sud Ovest Est”

Bonnie Tyler Con “Total Eclipse Of The Heart”

Sister Sledge Con “We Are Family”

Patty Pravo con “E Dimmi Che Non Vuoi Morire”

Snap! con “Rhythm Is A Dancer”

Al Bano Con “Nel Sole”

Corona con “The Rhythm Of The Night”

Patrick Hernandez con “Born To Be Alive”

P. Lion con “Happy Children

Crystal Waters con “Gipsy Woman”

Los Locos con “Macarena”

Neja con “Restless”

Michele Zarrillo con “Cinque Giorni”

Nathalie dei Soundlovers con “Surrender”

Limahl con “Never Ending Story”

Arena Suzuki 60 70 80 e… 90, come vederlo

È possibile vedere Arena Suzuki 60 70 80 e… 90 durante la messa in onda su Raiuno o in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.