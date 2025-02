Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, lunedì 24 febbraio 2025, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film Aquaman. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Aquaman – Trama

Il film racconta le origini di Arthur Curry, un uomo metà umano e metà atlantideo, nato dall’amore tra Thomas Curry, un guardiano di faro, e Atlanna, la regina di Atlantide. Cresciuto sulla terraferma, Arthur scopre la sua vera identità e i suoi straordinari poteri: forza sovrumana, capacità di controllare le maree e comunicare con le creature marine. Dopo gli eventi di “Justice League”, Arthur si trova costretto a reclamare il suo posto come erede al trono di Atlantide, un regno sottomarino governato dal fratellastro Orm, che trama di unire i sette regni marini per scatenare una guerra contro il mondo di superficie.

Con l’aiuto di Mera, principessa di Xebel, e del mentore Vulko, Arthur intraprende un viaggio epico per trovare il leggendario Tridente di Atlan, l’arma che gli permetterà di dimostrare di essere il vero re e fermare il conflitto imminente. Tra spettacolari battaglie sottomarine, intrighi e scoperte sul suo passato, Arthur diventa Aquaman, il protettore degli oceani.

Aquaman – Cast

Jason Momoa interpreta Arthur Curry / Aquaman, il protagonista carismatico e determinato.

Amber Heard è Mera, guerriera fiera e alleata di Arthur, futura regina di Atlantide.

Patrick Wilson dà vita a Orm / Ocean Master, il fratellastro ambizioso e antagonista principale.

Nicole Kidman è Atlanna, la madre di Arthur, una regina forte e amorevole.

Willem Dafoe interpreta Nuidis Vulko, consigliere reale e guida di Arthur.

Temuera Morrison è Thomas Curry, il padre umano di Arthur.

Yahya Abdul-Mateen II è David Kane / Black Manta, un pirata in cerca di vendetta contro Aquaman.

Dolph Lundgren è Re Nereus, sovrano di Xebel e padre di Mera.

Randall Park appare come il Dr. Stephen Shin, uno scienziato ossessionato da Atlantide.

